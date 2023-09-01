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16:19, 1 сентября 2023Экономика

Центробанк предупредил о росте цен на наличную валюту

Набиуллина: ситуацию, когда наличная валюта дешевле безналичной, временная

Фото: Unsplash

Центробанк предупредил о временном характере ситуации, когда наличная валюта «недружественных» стран дешевле безналичной. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

По словам председателя ЦБ, российские банки столкнулись с проблемой конвертации наличных денег, полученных от клиентов, из-за валютных ограничений. В результате безналичная валюта выросла в цене по сравнению с физической формой средств. При этом в прошлом году ситуация на рынке была кардинально иной, хотя санкционные ограничения для банков на поставку наличной валюты никто не отменял, добавила Набиуллина.

«Это связано с тем, что приток в банки наличной валюты превышает спрос на нее. И поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии. Потому что в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей», — заявила она.

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После 9 сентября Центробанк собирается продлить ограничения на операции с наличной иностранной валютой. По словам Набиуллиной, мера будет временной, и в регуляторе будут следить за ситуацией. Банк России не хочет создавать дополнительные сложности для российских экономических агентов, однако считает меры валютного контроля необходимыми, подчеркнула председатель ЦБ.

Решение Банка России не ужесточать валютный контроль противоречит мнению Минфина. По словам главы министерства Антона Силуанова, раньше Центробанк отстаивал тему валютного контроля, а Минфин относился к вопросу более либерально. Сейчас позиции ведомств поменялись, и компромисс они пока не нашли.

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    Вячеслав Агапов
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