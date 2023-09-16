Экс-сотрудника Минобороны осудили на девять лет

«Ъ»: экс-сотрудника Минобороны Гукова осудили на девять лет за коррупцию

Экс-начальника отдела департамента гособоронзаказа Минобороны (МО) России Владислава Гукова осудили на девять лет колонии строгого режима за коррупцию. Об этом пишет «Коммерсант».

Как уточняется, Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) и Главная военная прокуратура (ГВП) доказали, что Гуков получил от гендиректора воронежского научно-производственного объединения (НПО) «Полюс» Виктора Савватеева откат размером свыше 15 миллионов рублей. Отмечается, что был подписан контракт на закупку передвижных рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей КамАЗ.

Суд признал виновным бывшего сотрудника Минобороны по статье о взятке в особо крупном размере. Гукову также запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение пяти лет после отбывания срока. Помимо этого, его оштрафовали на 45,9 миллиона рублей. Он был лишен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и звания госсоветника РФ второго класса.

Ранее в Ростовской области суд приговорил бывшего начальника Константиновского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) к пяти годам колонии за мошенничество. Как сообщалось, он убеждал граждан давать ему взятки за хорошее обучение и успешную сдачу экзаменов по вождению.