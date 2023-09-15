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18:42, 15 сентября 2023Силовые структуры

Бывшего начальника ДОСААФ осудили на пять лет за мошенничество

Экс-начальника ДОСААФ осудили на 5 лет колонии за мошенничество на 1,5 млн руб.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Ростовской области суд приговорил бывшего начальника Константиновского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) к пяти годам колонии за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, мужчина убеждал граждан давать ему взятки за хорошее обучение и успешную сдачу экзаменов по вождению. Суммарно он получил от 43 людей 1,5 миллиона рублей. Однако потом его действия раскрыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в Москве гражданина Израиля Реваза Шмерца приговорили к 4,5 года колонии за хищение активов и долей 16 компаний, ранее принадлежавших Министерству обороны России.

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    Екатерина Власова
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