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04:00, 16 сентября 2023Экономика

Россиянам раскрыли правила наполнения финансовой подушки

Финансовый эксперт Голованов посоветовал копить по схеме «сначала заплати себе»

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Финансовая подушка призвана обеспечить психологический комфорт и финансовую устойчивость в непредвиденных обстоятельствах, таких как потеря работы, заболевание или изменение жизненной ситуации. Об этом рассказал эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов. Правила ее наполнения он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Размер финансовой подушки

По словам эксперта, оптимальный размер финансовой подушки зависит от индивидуальных обстоятельств. Начинать стоит с минимума в размере 3-6 месяцев расходов, но более предпочтительным считается период от 6 до 12 месяцев.

Следует ставить цель именно в таком порядке: 3 месяца, затем 6, 9, а далее и до 12 месяцев. Этот диапазон считается оптимальным. Когда подушка превышает трехлетний запас, можно уже говорить о том, что это сверхнадежная подушка, и избыток средств можно инвестировать

Эван Головановфинансовый эксперт

Хранение и инвестиции

Собеседник «Ленты.ру» призвал помнить о максимальной ликвидности средств на подушке — они должны быть доступными для снятия в кратчайшие сроки. Поэтому подушку не следует инвестировать в долгосрочные депозиты, фондовый рынок или недвижимость, так как это может затруднить быстрый доступ к средствам.

Он обратил внимание, что в российском контексте накопления в национальной валюте требуют внимания к инфляции. «В этом свете валютная диверсификация представляется обоснованным решением, например, распределение 33 процентов в рублях, 33 в евро и 33 в долларах. Такой подход обеспечит разнообразие валют и смягчит последствия обесценивания рубля», — высказался эксперт.

При этом хранение валюты в локальных банках, по его словам, не единственный вариант. «Для обеспечения безопасности и доступности ваших средств, лучше всего иметь их на зарубежных счетах в банках, предоставляющих такие услуги, особенно в странах с дружественными правилами. Еще одним вариантом могут быть криптовалюты, такие как USDT, которые обеспечивают быстрый доступ к вашим средствам в валюте», — сообщил Голованов.

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Как откладывать

Единого ответа на вопрос, как правильно откладывать средства для наполнения подушки, нет, так как у всех разные финансовые возможности. Однако, по словам эксперта, существует полезное правило, которое применимо ко многим — «сначала заплати себе». «При получении дохода устанавливайте определенный процент, который вы решите откладывать в пользу вашей финансовой подушки. Этот процент может быть 5, 10, 20 или любым другим, зависящим от вашего уровня дохода и комфорта», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее опрос аналитического центра НАФИ показал, что каждый пятый (19 процентов) опрошенный россиянин вообще не имеет накоплений, и собственных средств в сложной ситуации ему хватит только на срок менее одной недели.

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    Екатерина Смирная
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