Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:26, 7 сентября 2023Экономика

Каждому пятому россиянину средств хватит только на одну неделю

НАФИ: 19 процентов россиян смогут прожить на свои сбережения меньше недели

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Менее половины (46 процентов) россиян имеют финансовую подушку, которая позволит им на какое-то время сохранить привычный уровень жизни в случае потери основного источника дохода. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Каждый пятый (19 процентов) опрошенный вообще не имеет накоплений, и собственных средств в сложной ситуации им хватит только на срок менее одной недели. Чаще всего об отсутствии сбережений рассказывали молодые граждане в возрасте от 18 до 24 лет (25 процентов), живущие в населенных пунктах с численностью населения до 30 тысяч человек (23 процента) и неработающие россияне (23 процента).

Больше недели, но меньше одного месяца смогут прожить на накопленные средства четверть респондентов, среди них также больше всего жителей маленьких городов и сел (31 процент). Практически такому же количеству опрошенных денег хватит на срок от 1 до 3 месяцев. Типичный портрет такого россиянина — одинокий работающий человек, который считает свое материальное положение удовлетворительным.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023

Как отметили эксперты, достаточной с точки зрения финансовой грамотности подушкой безопасности (средств должно хватить на 3-6 месяцев при потере источника дохода) обладают только 26 процентов россиян. 10 процентам из них денег хватит более чем на полгода. Наибольшая доля россиян с солидными накоплениями отмечена в городах-миллионниках — 35 процентов против 24 процентов среди жителей маленьких городов. Также большую подушку безопасности чаще имеют люди с высшим образованием, подсчитали в НАФИ.

Опрос Аналитического центра был проведен в августе 2023 года. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее исследование Сбербанка показало, что чаще всего жители России откладывают сбережения на финансовую подушку безопасности — о формировании финансового резерва думают более 2 миллионов вкладчиков банка. На новый автомобиль копят 630 тысяч вкладчиков, также более полумиллиона россиян откладывают деньги на новую технику, праздники, недвижимость и отдых.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск раскрыл свое участие в конфликте на Украине. Зачем он тайно отключил Starlink над Крымом?

    Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

    Названа главная причина для покупки iPhone 15

    Перечислены главные проблемы уроков физкультуры в России

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    Девушка раскрыла дешевый метод удаления волос на лице

    Семерых членов «Ат-Такфир валь-Хиджры» осудили по статье об экстремизме

    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку

    В США оценили ситуацию на Украине

    Российского студента приговорили к шести годам колонии за госизмену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости