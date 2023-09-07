Каждому пятому россиянину средств хватит только на одну неделю

НАФИ: 19 процентов россиян смогут прожить на свои сбережения меньше недели

Менее половины (46 процентов) россиян имеют финансовую подушку, которая позволит им на какое-то время сохранить привычный уровень жизни в случае потери основного источника дохода. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Каждый пятый (19 процентов) опрошенный вообще не имеет накоплений, и собственных средств в сложной ситуации им хватит только на срок менее одной недели. Чаще всего об отсутствии сбережений рассказывали молодые граждане в возрасте от 18 до 24 лет (25 процентов), живущие в населенных пунктах с численностью населения до 30 тысяч человек (23 процента) и неработающие россияне (23 процента).

Больше недели, но меньше одного месяца смогут прожить на накопленные средства четверть респондентов, среди них также больше всего жителей маленьких городов и сел (31 процент). Практически такому же количеству опрошенных денег хватит на срок от 1 до 3 месяцев. Типичный портрет такого россиянина — одинокий работающий человек, который считает свое материальное положение удовлетворительным.

Как отметили эксперты, достаточной с точки зрения финансовой грамотности подушкой безопасности (средств должно хватить на 3-6 месяцев при потере источника дохода) обладают только 26 процентов россиян. 10 процентам из них денег хватит более чем на полгода. Наибольшая доля россиян с солидными накоплениями отмечена в городах-миллионниках — 35 процентов против 24 процентов среди жителей маленьких городов. Также большую подушку безопасности чаще имеют люди с высшим образованием, подсчитали в НАФИ.

Опрос Аналитического центра был проведен в августе 2023 года. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее исследование Сбербанка показало, что чаще всего жители России откладывают сбережения на финансовую подушку безопасности — о формировании финансового резерва думают более 2 миллионов вкладчиков банка. На новый автомобиль копят 630 тысяч вкладчиков, также более полумиллиона россиян откладывают деньги на новую технику, праздники, недвижимость и отдых.