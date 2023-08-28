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06:10, 28 августа 2023Россия

Аналитики назвали цели накоплений россиян

Сбербанк: чаще всего россияне откладывают сбережения на «подушку безопасности»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жители России чаще всего откладывают сбережения на финансовую «подушку безопасности» и автомобили, реже — на недвижимость и новую технику. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка, передает РИА Новости.

Отмечается, что о формировании финансового резерва думают более чем у 2 миллионов вкладчиков банка. На новый автомобиль копят 630 тысяч вкладчиков. Более полумиллиона россиян копят на новую технику, праздники, недвижимость и отдых. Встречаются и необычные цели — 41 тысяча вкладчиков копят на стоматолога, а 6 тысяч — на часы.

Ранее стало известно, что идеальной пенсией для россиян, согласно опросу «СберНПФ» и «Работа.ру», является сумма в 69 тысяч рублей.

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    Юлия Мискевич
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