Аналитики назвали цели накоплений россиян

Сбербанк: чаще всего россияне откладывают сбережения на «подушку безопасности»

Жители России чаще всего откладывают сбережения на финансовую «подушку безопасности» и автомобили, реже — на недвижимость и новую технику. Об этом свидетельствуют результаты исследования Сбербанка, передает РИА Новости.

Отмечается, что о формировании финансового резерва думают более чем у 2 миллионов вкладчиков банка. На новый автомобиль копят 630 тысяч вкладчиков. Более полумиллиона россиян копят на новую технику, праздники, недвижимость и отдых. Встречаются и необычные цели — 41 тысяча вкладчиков копят на стоматолога, а 6 тысяч — на часы.

Ранее стало известно, что идеальной пенсией для россиян, согласно опросу «СберНПФ» и «Работа.ру», является сумма в 69 тысяч рублей.