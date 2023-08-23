Россияне назвали желаемый размер пенсий

«Работа.ру»: россияне хотели бы получать пенсию в размере 69 тысяч рублей

Идеальной пенсией для россиян, согласно опросу «СберНПФ» и «Работа.ру», является сумма в 69 тысяч рублей. Исследование есть в распоряжении «Известий».

При этом наиболее высокие ожидания у жителей Краснодарского края (104 тысяч рублей), Москвы и Подмосковья (по 84 тысячи рублей). Наоборот, самые низкие суммы называют жители Челябинской (46 тысяч) и Свердловской (56 тысяч) областей, а также Татарстана (53 тысячи).

Впрочем, пока желаемая сумма пенсии значительно превышает реальную, отмечает профессор Финансового университета при Правительстве России Юлия Долженкова. В Минтруде рассказали изданию, что на конец первой половины 2023 года средний размер страховой пенсии по старости в России составил 21 817 рублей.

Причем, по требованию Международной организации труда (МОТ), величина поддержки должна быть не меньше 40 процентов от утраченного заработка. В России же в мае это соотношение не превышало 27 процентов, свидетельствуют данные Росстата. Расхождение связано с изменениями порядка расчета пенсий, механизмом индексации и серыми схемами выплаты жалованья работодателями, объяснила эксперт.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец добавила, что в некоторых странах подобное соотношение составляет 75 процентов, и призвала россиян активнее копить самостоятельно. Коммерческий директор НПФ «Открытие» Егор Шкерин считает, что для достижения коэффициента в 40 процентов граждане должны начать откладывать деньги на пенсию уже начиная с 20 лет. Однако в расчетах не учитывается инфляция, указывает газета.

Единственным возможным способом приумножить накопления к моменту выхода на пенсию является откладывание средств в долларах (если держать валюту в банке, где не берут комиссию) или вложение денег в акции высоконадежных эмитентов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она отмечает, что во втором случае важно успеть выгодно вывести средства с фондового рынка.

Еще одним вариантом получить больше денег на пенсии становится выход пенсионера на работу. Наиболее высокооплачиваемую работу для этой категории граждан предлагают в сфере строительства и недвижимости — соискатели на такие вакансии могут получать 88 тысяч рублей в месяц.