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15:42, 16 сентября 2023Мир

Власти Польши объявили тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией

Глава МВД Польши: Варшава объявила тендер на строительство барьера на реке Буг

Фото: Kuba Stezycki / Unsplash

Власти Польши приступили к проработке вопроса о строительстве заграждения на границе с Белоруссией на реке Буг и объявили тендер. Об этом рассказал глава МВД республики Мариуш Каминьский, его цитирует ТАСС.

По словам министра, длина заграждения, оснащенного электронными системами слежения, составит 172 километра.

Глава ведомства указал, что все заинтересованные компании могут предложить свои услуги до 22 сентября. Согласно имеющимся планам, тендер будет завершен в середине ноября. Начать возведение ограждения планируется уже в этом году.

Ранее сообщалось, что Варшава с 17 сентября запретит въезд в страну легковых автомобилей, которые зарегистрированы в России.

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    Варвара Кошечкина
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