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14:41, 16 сентября 2023Путешествия

Польша запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей

МВД Польши сообщило о запрете на въезд зарегистрированных в России автомобилей

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Польша с 17 сентября запретит въезд в страну легковых автомобилей, которые зарегистрированы в России. Об этом сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

«В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь», — сказал министр.

10 сентября Европейский союз заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Позднее Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Эстония запретила въезд авто из РФ, также российских туристов призвали воздерживаться от поездок на машинах в Литву и Латвию.

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    Кристина Есикова
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