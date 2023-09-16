Ганчев: в боях у реки Оскол ВСУ несут колоссальные потери

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в районе реки Оскол идут серьезные бои, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери. Такую информацию он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, на данном направлении работает как артиллерия, так и авиация. Раскрыть подробности Ганчев отказался, так как бои еще продолжаются. Однако он отметил, что в рядах украинских войск наблюдаются паника и растерянность, что говорит о том, что у российских военных «все получается, как нужно».

Ранее стало известно о заставшем ВСУ врасплох прорыве Вооруженных сил России под Харьковом. По данным The Guardian, в украинской армии опасаются, что российские войска уничтожат ее подразделения в Купянске подобно тому, как это было в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) весной, выстроив новую линию обороны по реке Оскол.