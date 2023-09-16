В НАТО назвали причину медленного продвижения ВСУ

Глава комитета НАТО Бауэр: контрнаступление ВСУ тормозит ситуация на поле боя

Причиной медленного продвижения Украины является не нехватка боеприпасов, а сложная ситуация на фронте. Такое мнение во время конференции в Норвегии высказал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, его цитирует РИА Новости.

Комментируя свою точку зрения, представитель Североатлантического альянса обратил внимание на тот факт, что на поле боя заложено огромное количество мин. «Причина того, что для этого нужно время, заключается в том, что это крайне опасно», — заявил он.

Бауэр также выразил озабоченность в связи с отстающими мощностями оборонной промышленности в странах-союзницах блока, растущими ценами и медленными поставками. Он счел, что такая ситуация может негативно отразиться на попытках стран блока усилить безопасность.

В ходе конференции представитель НАТО также отметил, что Североатлантический альянс зафиксировал стремительный рост цен на военную технику и боеприпасы.