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20:13, 16 сентября 2023Мир

В НАТО заявили о резком росте цен на военную технику и боеприпасы

В НАТО заявили, что цены на военную технику и боеприпасы стремительно растут
СюжетУчения НАТО:

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Североатлантический альянс зафиксировал стремительный рост цен на военную технику и боеприпасы. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло, передает ТАСС.

«Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности», — подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции Бауэр также рассказал, что НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник». Они пройдут весной 2024 года.

По информации The Financial Times, учения будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, также будут задействованы более 50 кораблей и примерно 41 тысяча военнослужащих. Происходить они будут в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте в рамках новой стратегии обучения, согласно которой альянс будет проводить два крупных учения каждый год.

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    Мария Грушко
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