Ставший приманкой российский танкист рассказал о ловушке для ВСУ

Российский военный Широков помог выманить из укрытия и уничтожить танк ВСУ

Командир танкового взвода Кирилл Широков вспомнил, как стал приманкой в бою с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его история приводится в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Российский военнослужащий рассказал, как вызвался выманить из укрытия танк противника. «Командиром батальона была спланирована операция по уничтожению огневой точки. Для этого он поставил мне задачу выбрать один танк, который будет выступать в роли приманки. Понимая, что наш экипаж более опытный, более слаженный, принял решение, что будем действовать сами», — поделился подробностями танкист.

По его словам, операция длилась около полутора часов. Согласно плану, его танк должен быль отвлечь на себя внимание противника, пока его с фланга обходила пехота.

«Наши выстрелы, конечно, наносили мало урона противнику, так как он был хорошо закопан — у него торчала из-под земли только пушка. Мы нанесли по нему упреждающий удар, незамедлительно в нашу сторону полетел снаряд (...) Пехота при помощи гранатометов и других различных комплексов поразила этот танк. Сначала у него отказала башня, после чего он покинул свою позицию. А во время отхода врага его догнали и окончательно уничтожили», — раскрыл подробности об устроенной украинским военным ловушке Широков.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, как российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ.