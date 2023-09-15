Танк российской группировки «Восток» заставил отступить колонну техники ВСУ

Танк российской группировки «Восток» заставил отступить колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив несколько бронемашин. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

«Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой», — сказал он.

Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских войск на донецком направлении. Помимо этого, на данном направлении Вооруженным силам России удалось отразить восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад украинских войск.

13 сентября отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский делает неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении.

