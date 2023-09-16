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11:57, 16 сентября 2023Мир

В США рассказали о новой тактике ВСУ с применением западных ракет

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ перешли на тактику дальнобойных ударов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли на тактику дальнобойных ударов с применением западных ракет. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену, опубликованном на YouTube.

По словам Макгрегора, фаза дальнобойных ударов наступила из-за того, что «украинцам больше нечего бросать в бой, и это очень опасно». В результате больших потерь в ходе контрнаступления ВСУ утратили способность вести боевые действия на земле и перешли к тактике ударов западными ракетами большой дальности с использованием разведывательной информации стран НАТО, считает он.

По мнению полковника, прямая помощь стран Запада Киеву делает их прямыми участниками конфликта с Россией, что может привести к серьезным ответным действиям. Макгрегор подчеркнул, что новая тактика ВСУ приведет лишь к тому, что у России не останется иного выхода, кроме окончания конфликта военным поражением Украины.

Ранее Макгрегор заявил, что проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли является политической марионеткой и мошенником.

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    Константин Лысяков
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