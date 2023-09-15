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05:10, 15 сентября 2023Мир

В США назвали контрнаступление ВСУ полным провалом

Экс-советник Пентагона Макгрегор: контрнаступление ВСУ потерпело полный провал
СюжетМинобороны:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Rfe / Rl / Reuters

Бывший советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Контрнаступление Украины потерпело полный провал», — отметил он. По словам Макгрегора, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли является «политической марионеткой» и «мошенником».

Ранее отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский делает неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении. По его словам, глава государства рассказывает в сводках в таком тоне, как будто ВСУ уже практически победили.

13 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в настоящее время завершение украинского конфликта на условиях, которые устраивают Соединенные Штаты, невозможно.

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    Марина Совина
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