Экс-советник Пентагона Макгрегор: контрнаступление ВСУ потерпело полный провал

Бывший советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Контрнаступление Украины потерпело полный провал», — отметил он. По словам Макгрегора, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли является «политической марионеткой» и «мошенником».

Ранее отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский делает неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении. По его словам, глава государства рассказывает в сводках в таком тоне, как будто ВСУ уже практически победили.

13 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в настоящее время завершение украинского конфликта на условиях, которые устраивают Соединенные Штаты, невозможно.