Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 16 сентября 2023Россия

В России предложили ограничить продажу алкоголя гражданам до 21 года

Член ОП Рыбальченко предложил запретить покупку крепкого алкоголя до 21 года

Фото: Maria Avdeeva / Unsplash

Продажу крепкого алкоголя гражданам до 21 года необходимо запретить для того, чтобы сохранить здоровье молодых поколений. Это также актуально для роста ожидаемой продолжительности жизни, прежде всего мужчин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Единственная проблема этой инициативы — диссонанс между органами, осуществляющими экономическую политику, для которых продажи алкоголя представляют финансовый интерес, и органами, занимающимися здравоохранением. Последние понимают, что раннее потребление алкоголя в конечном счете приводит к увеличению смертности от внешних причин, — сказал Рыбальченко. — Я считаю, что экономика, основанная на пороках, порочна по своей сути».

Рыбальченко напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Достичь этого показателя без ограничений продажи алкоголя, по мнению эксперта, практически невозможно. И, наоборот, возможность роста продолжительности жизни подтверждает опыт территорий трезвости в Якутии.

Во многих странах подобное ограничение уже существует. В США, к примеру, в большинстве штатов запрещено употреблять алкоголь до 21 года

Сергей Рыбальченкочлен ОП

Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что именно крепкий алкоголь оказывает особенно пагубное влияние на растущий организм. И наиболее актуально это для молодых людей до 21 года, ведь к этому времени организм человека еще не успевает сформироваться окончательно.

«Об этом говорят и ученые: организм окончательно формируется в 18-20 лет, а мозг достигает пика развития к 25 годам, — напомнил Рыбальченко. — Кроме того, мы, к сожалению, являемся лидерами по потреблению крепкого алкоголя. Несмотря на то, что потребление алкоголя на душу населения сократилось, показатели по крепким напиткам все еще критически высокие».

Ранее стало известно, что активнее всего в России в первом полугодии 2023 года закупали алкоголь жители Ненецкого автономного округа. В самом малонаселенном регионе страны (около 41 тысячи жителей), входящем также в состав Архангельской области, розничные продажи спиртного на одного жителя в указанный период составили 6,2 литра этанола.

Что думаешь? Оцени!
    Наталия Белова
    Обсудить
    Последние новости

    Российские средства ПВО уничтожили беспилотники над двумя областями

    Промоутер заявил об участии голливудского актера в поисках соперника Тактарову

    Азербайджан высказался об урегулировании кризиса в Карабахе

    В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

    В России предложили ограничить продажу алкоголя гражданам до 21 года

    США обвинили в попытке вмешаться в выборы в Сьерра-Леоне

    Телефонный мошенник попытался дозвониться до абонента 1414 раз за девять минут

    Российскую «Вену» впервые показали в зоне СВО

    Российская артиллерия уничтожила Bradley и восемь машин ВСУ

    Экономист раскрыла способ заработка на повышении ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости