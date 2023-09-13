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12:02, 13 сентября 2023Экономика

Названы самые «пьющие» регионы России

«Ведомости»: больше всего алкоголя в России закупают НАО, Сахалин и Карелия

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Активнее всего в России в первом полугодии 2023 года закупали алкоголь жители Ненецкого автономного округа. В самом малонаселенном регионе страны (около 41 тысячи жителей), входящем также в состав Архангельской области, розничные продажи спиртного на одного жителя в указанный период составили 6,2 литра этанола. Такие данные привели «Ведомости» на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, ведущейся Росстатом.

В топ-5 «пьющих» регионов за январь-июнь текущего года также попали Сахалинская область (5,54 литра этанола на человека), Карелия (5,51 литра), Коми и Мурманская область (по 5,4 литра). Меньше всего алкоголя в расчете на душу населения в первом полугодии приобретали в северокавказских республиках России — Чечне (0,07 литра этанола), Ингушетии (0,1 литра), Дагестане (0,4 литра) и Кабардино-Балкарии (0,5 литра).

Средний показатель употребления алкоголя по России в первом полугодии составил 3,1 литра этанола на душу населения. Близкие к нему результаты продаж были зафиксированы в Москве — 2,65 литра, Новосибирской области — 2,9 литра, Калининградской области — 3,17 литра, а также Санкт-Петербурге — 3,37 литра.

Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2022 года в России на 57 процентов, до 12,2 миллиона декалитров, взлетел спрос на слабоалкогольные напитки. При этом за тот же отрезок времени общие продажи спиртного без учета пива, пивных напитков, сидра пуаре и медовухи увеличились только на 3,5 процента.

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    Дмитрий Воронин
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