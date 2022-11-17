Спрос на слабый алкоголь в России взлетел в полтора раза

Розничные продажи водки в России за 10 месяцев выросли на 6,3%

В 2022 году в России взлетел спрос на слабый алкоголь — розничные продажи в январе-октябре 2022 года увеличились более чем в полтора раза (плюс 57 процентов), до 12,2 миллиона декалитров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. При этом лишь за октябрь рост составил 9,4 процента в месячном выражении.

Всего продажи алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра пуаре и медовухи) за 10 месяцев выросли на 3,5 процента, до 175,5 миллиона декалитров, за октябрь — на 4,3 процента, до 17,9 миллиона декалитров.

Спрос на водку вырос на 6,3 процента в годовом выражении, до 62,5 миллиона декалитров. В октябре по сравнению с сентябрем продажи увеличились на 4,3 процента, до 6,7 миллиона декалитров. Спрос на коньяк за 10 месяцев вырос на 4 процента (до 9,94 миллиона декалитров), и только в октябре было продано 1,1 миллиона декалитров, что на 5,9 процента выше показателя сентября.

Что касается винодельческой продукции, в целом с января по октябрь продажи упали на 6,3 процента, но в октябре отмечен рост на 2,8 процента в месячном выражении. Россияне стали чаще покупать шампанские и игристые вина — за 10 месяцев этой продукции было продано на 8,1 процента больше, чем годом ранее. В октябре продажи в месячном выражении выросли на 3,3 процента. Наибольшие темпы роста в январе-октябре достигнуты в продажах ликерных вин — в 2,4 раза год к году.

Участники российского рынка предупредили россиян о риске дефицита некоторых видов алкоголя на Новый год. Менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы уже начали отмечать дефицит некоторых брендов, которые раньше поступали в Россию из-за рубежа. Как заявил директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков, спрос магазинов и ресторанов значительно увеличился на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски.

