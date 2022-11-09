Россиян предупредили о риске дефицита некоторого алкоголя на Новый год

РБК: импортеры предупредили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год

Менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы уже начали отмечать дефицит некоторых брендов алкоголя, которые раньше поступали в Россию из-за рубежа, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Как заявил директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков, спрос магазинов и ресторанов значительно увеличился на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. Компания в четыре раза нарастила поставки продукции из Шампани.

Генеральный директор Крымской водочной компании Виктор Злотницкий предупреждает, что товарные запаски виски, рома, джина и французского коньяка у участников рынка почти закончились. «Также законодательный запрет на поставки любого алкоголя из США закрывает для россиян такую категорию, как американские бурбоны», — пояснил он. Россияне рискуют столкнуться с изменением ассортимента, отмечают импортеры. Некоторые крупные торговые сети предупреждают, что пул крепкого алкоголя в магазинах будет сформирован в основном из российских брендов.

Производство алкоголя в России в январе-октябре подскочило на 12 процентов в годовом выражении, до 158,7 миллиона декалитров. Ранее Минпромторг России внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.