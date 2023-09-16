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13:13, 16 сентября 2023Бывший СССР

В России заявили о бегстве штурмовых групп ВСУ на одном направлении

Рогов: штурмовые группы ВСУ отступили в районе села Работино Запорожской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Российская армия отработала артиллерией по штурмовым группам украинских войск в районе села Работино Запорожской области, из-за чего им пришлось сбежать. Об этом он рассказал РИА Новости.

Группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли десятки бойцов. Рогов отметил хорошую работу военных 291-го полка и сообщил, что работа велась без задействования тяжелой техники.

Он добавил, что в районе Работино Российская армия разрушила пункт временной дислокации украинских войск. «По позициям противника фронтовая авиация отработала авиабомбами», — заключил он.

Накануне Рогов также рассказывал, что войска России атаковали с фланга подразделения ВСУ, которые пытались перейти в наступление в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. В ходе атак ВСУ было уничтожено минимум три единицы боевых бронированных машин, две из них идентифицированы как MaxxPro, сказал он.

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    Варвара Кошечкина
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