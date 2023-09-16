МВД начало проверку после жалобы на избиение клиентов в салоне красоты в Москве

МВД начало проверку после жалобы на избиение клиентов в салоне «Топчик» в Москве

МВД начало проверку после жалобы несовершеннолетней девушки и ее матери на избиения в московском салоне красоты «Топчик». Об этом сообщает РБК.

16-летняя Настя записалась на стрижку и окраску волос, которые в салоне стоят 22 800 рублей. Однако девушка хотела использовать купон при оплате, который давал бы весомую скидку — при его использовании услуги обошлись бы почти в пять тысяч рублей.

В салоне отказались предоставлять услуги, так как работа была слишком сложная и стоила дороже. «Была озвучена цена выше той, которую она ожидала, и мы вежливо отказали в услуге, на что она начала бить нашего сотрудника ногой, два раза в живот», — рассказал изданию сотрудник салона. Он отметил, что запрашиваемые женщинами услуги не входили в купон.

Известно, что мать девушки написала заявление в полицию и сняла побои: у женщины зафиксирован ушиб области правого плеча. Руководитель салона также объявил, что обратился в полицию, прикрепив к делу видео избиения сотрудника клиенткой.

