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13:21, 16 сентября 2023Мир

Украине предрекли крах

Экс-разведчик Риттер: Украина пытается дотянуть до начала сезона дождей

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются дотянуть до начала сезона дождей для заморозки боевых действий. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в шоу Ask the Inspector.

По его словам, ВСУ несут невосполнимые потери. «Рано или поздно ее (Украину — прим. "Ленты.ру") ждет крах. (…) Сейчас украинцы всеми силами пытаются держать свое контрнаступление на плаву до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия», — сказал Риттер.

Экс-разведчик уточнил, что подобная тактика подразумевает огромные риски для украинской армии. Как он объяснил, в процессе ее исполнения ВСУ могут потерять еще больше бойцов. Риттер убежден, что российские войска не пойдут на заморозку боевых действий в сезон дождей, так как они умеют отлично воевать даже в таких условиях.

Ранее он предупредил Украину о способности России взять Одессу и Харьков. Он отметил, что, если Киев не потребует переговоров и попробует затянуть конфликт далее, это может обернуться значительными территориальными потерями.

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    Кристина Есикова
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