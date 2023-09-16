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00:02, 17 сентября 2023Бывший СССР

В СНБО Украины предъявили новые требования Западу

Секретарь СНБО Украины предъявил новые требования Западу из-за провала ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предъявил новые требования Западу на фоне провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в статье «Стратегическая точка перелома» для издания «Украинская правда».

Он отметил, что практика дозирования в вопросе оказания Киеву военной помощи из страха вызвать раздражение Москвы является ложной в своей основе. «Спринт, которого так все ждали, заменяется бегом на дальние дистанции, а тут уже другие правила и требования к физическому состоянию спортсмена и его подготовке», — заявил секретарь СНБО. По его мнению, там, где необходима экстренная хирургия, не следует заниматься медикаментозной терапией.

Данилов также добавил, что Западу необходимо предпринять несколько решений. В частности, сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, создающую политическую ответственность, а также разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой усталости от войны.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об отсутствии графика контрнаступления ВСУ. По его словам, каких-либо графиков и дедлайнов касательно этого вопроса не предусмотрено, а украинские военные работают по системе НАТО.

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    Марина Совина
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