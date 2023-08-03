На Украине заявили об отсутствии графика контрнаступления. Как долго ВСУ будут пытаться прорвать оборону российских сил?

Cекретарь СНБО Украины Данилов заявил об отсутствии графика контрнаступления ВСУ

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии графика контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, каких-либо графиков и дедлайнов касательно этого вопроса не предусмотрено.

Никакого графика не существует Алексей Данилов Секретарь СНБО Украины

По словам Данилова, украинские военные работают по системе НАТО. «Командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», — пояснил он.

Помимо этого, секретарь СНБО указал на большое количество мин. По его словам, если раньше казалось возможным преодоление расстояния с помощью западной техники, то теперь очень много участков «преодолевается пешком».

Причиной замедления контрнаступления ВСУ называют большие потери

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин утверждает, что контрнаступление ВСУ в целом замедлилось в последнее время. «Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», — заявил он.

Кроме того, и сами поставки западной техники на Украину сократились, отмечает Гагин. По его словам, европейские страны «возмущаются» необходимостью помощи Киеву. Он также предположил, что Украина вряд ли получит самолеты американского производства, поскольку их потеря будет «большим ударом» для оборонно-промышленного комплекса США.

От нескольких недель до нескольких месяцев

Полковник в отставке Виктор Литовкин выразил мнение, что контрнаступление может закончиться, когда Украина исчерпает свои резервы, однако когда именно это случится — неизвестно. «Успехов, в любом случае, добиться будет невозможно без господства в воздухе, а у ВСУ нет ни самолетов, ни вертолетов, ни штурмовиков. В итоге люди оказываются открыты для нанесения ударов. Кроме того, у нас хорошая система обороны», — добавил эксперт.

В конце июня командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил, что украинское контрнаступление может продлиться еще несколько недель. По его словам, Киев стремится «всеми силами оправдаться перед своими хозяевами на Западе» за поставленную военную технику.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело. При этом он заявил, что оно на данный момент находится на ранней стадии, хотя российским военнослужащим удалось создать «надежную оборону». Говоря о сроках операции, Блинкен предположил, что она продлится несколько месяцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне также говорил, что контрнаступление продлится от нескольких недель до нескольких месяцев. В то же время, по словам французского президента, оно «было тщательно спланировано».

В то же время телеканал CNN сообщает, что украинские военные жалуются на усталость от контрнаступления. Они признались, что сражения идут чрезвычайно тяжело.