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14:12, 16 сентября 2023Россия

Москвичи смогут бесплатно посетить фестиваль финансовой грамотности

Собянин: москвичи смогут бесплатно посетить фестиваль финансовой грамотности

Кадр: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Москвичи смогут бесплатно посетить мероприятия фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который пройдет в столице 23 сентября. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы, деловые игры, налоговые консультации, а также квиз и кинолекторий. Для москвичей откроют боле 130 площадок с различными активностями. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция.

«Уверен, в быстроменяющемся мире каждый должен понимать важность повышения своего уровня финансовой грамотности и знать, как вести семейный бюджет, начать инвестировать, открыть собственное дело, избежать уловок мошенников или воспользоваться господдержкой при покупке жилья», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в новом учебном году в «Московской электронной школе» (МЭШ) появилось несколько новинок, которые будут полезны не только ученикам, но и их родителям. По его словам, электронный дневник стал полноценным личным органайзером для школьников — теперь в нем доступно расписание не только уроков и дополнительных занятий, но и городских кружков и секций. Кроме того, в расписание можно внести и личные мероприятия, чтобы ребенок научился грамотно планировать время.

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    Сергей Истомин
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