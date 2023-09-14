В Московской электронной школе появились новые сервисы для детей и родителей

Мэр Собянин рассказал о новинках «Московской электронной школы»

В новом учебном году в «Московской электронной школе» (МЭШ) появилось несколько новинок, которые будут полезны не только ученикам, но и их родителям. О них мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«МЭШ постоянно развивается и совершенствуется, чтобы школьники, а теперь и студенты колледжей, их родители, педагоги и наставники извлекали максимум пользы и удовольствия из образовательного процесса», — говорится в публикации.

Так, электронный дневник стал полноценным личным органайзером для школьников — теперь в нем доступно расписание не только уроков и дополнительных занятий, но городских кружков и секций, на которые ребенок записывался в школе или через портал mos.ru. В расписание можно внести личные мероприятия, чтобы ребенок научился грамотно планировать время, а родители получили реальную картину школьной и внеурочной нагрузки детей.

В электронном дневнике также будут отображаться другие школьные мероприятия — волейбольные матчи в спортзале, мастер-классы по сборке квадрокоптера, а если они будут проходить онлайн — к ним можно будет присоединиться по ссылке из расписания. С октября в расписании появятся даты и темы контрольных работ, чтобы ученики могли заранее готовиться к ним в своем темпе.

Кроме того, в библиотеке МЭШ появились интерактивные электронные учебники для 5-9 классов. Речь идет о полноценных цифровых учебниках с живыми картинками, 3D иллюстрациями, аудио-параграфами и видеороликами. Количество виртуальных лабораторий вырастет до 43 — появится новая, посвященная окружающему миру. Она станет первой виртуальной лабораторией для начальной школы.

Для учеников 7-11 классов запустят интерактивные тетради для лабораторных работ в пространстве виртуальных лабораторий, выполнить работы можно будет онлайн. Для учеников 5-6 классов появится цифровой школьный атлас с интерактивными контурными картами. Там можно будет в том числе масштабировать и наслаивать разные виды карт друг на друга.

МЭШ также продолжает интеграцию с партнерскими сервисами — появится доступ к цифровому контенту Библиотеки образовательных материалов федеральной платформы «Моя школа», и художественным произведениям Российской государственной библиотеки «НЭБ Свет».

Электронная школа также стала единой площадкой для проведения олимпиад, в том числе школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Она обеспечит все процессы от создания до проверки заданий, вся необходимая учителям и школьникам информация будет собрана на одной платформе.

Появятся новые сервисы для родителей — они смогут получать автоматические отчеты об успехах детей со 2 по 11 класс. В отчетах наглядно отобразится динамика успеваемости по всем предметам, сведения о задолженностях, о посещаемости школы и достижениях ребенка. Сервис «Планируемые результаты обучения» подскажет, какие умения могут быть сформированы в рамках каждой темы по предмету с 1 по 11 класс.

С нового учебного года к МЭШ начали подключать колледжи, в пилотном проекте участвует 20 учебных заведений. Их педагоги и студенты получат доступ к электронному журналу, электронному дневнику, библиотеке МЭШ, портфолио учащегося и портфолио учителя. Для всех педагогов этих колледжей закупили современные ноутбуки. Таким образом получится автоматизировать некоторые процессы, сохранить преемственность между средним и профильным образованием, избавить педагогов от бумажной волокиты, а студентам дать возможность и дальше пользоваться привычными со школы инструментами.