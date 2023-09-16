На Украине заявили об увеличении производства дронов в сто раз

Вице-премьер Украины Федоров заявил об увеличении производства дронов в сто раз

Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что производство дронов в республике в 2023 году увеличилось более чем в сто раз по сравнению с прошлым годом. Его цитирует Reuters.

«Я думаю, что к концу этого года этот показатель увеличится примерно в 120-140 раз, если сравнить его с предыдущим», — добавил он.

Федоров уточнил, что Украина тестирует системы искусственного интеллекта (ИИ), которые могут обнаруживать цели на расстоянии нескольких километров и направлять к ним беспилотники, даже если внешняя связь нарушена из-за средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, некоторые приобретенные дроны используют ИИ для распознавания целей.

Ранее Берлин передал Киеву 20 боевых машин пехоты Marder и такое же число беспилотников RQ-35 Heidrun. Кроме того, Германия направила Украине две бронированные машины Wisent 1, используемые в саперных работах, а также три тысячи дымовых гаубичных снарядов 155-миллиметрового калибра.