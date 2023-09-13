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13:52, 13 сентября 2023Мир

Германия передала Украине дополнительные бронемашины, беспилотники и боеприпасы

ФРГ передала Украине 20 БМП Marder, 20 беспилотников RQ-35 Heidrun и боеприпасы

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия передала Вооруженным силам Украины 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы к ним, а также 20 беспилотников RQ-35 Heidrun. Об этом сообщается в обновленном списке военной помощи, опубликованном на официальном сайте правительства ФРГ.

Немецкая сторона также передала Киеву две бронированные машины Wisent 1, используемые в саперных работах, три машины скорой помощи, несколько прицепов и полуприцепов, 3 тысячи дымовых гаубичных снарядов 155-миллиметрового калибра, десять сенсоров для беспилотников, а также систему спутникового наблюдения.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала новый пакет военной помощи Киеву объемом в 20 миллионов евро. По ее словам, выделенные средства также уйдут на гуманитарную помощь Киеву.

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    Глеб Бажуткин
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