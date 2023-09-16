Раскрыты подробности суда над арестованным в Италии бойцом ДНР

Адвокат: суд в Италии бойцом ДНР Бертолини пройдет в упрощенном порядке

Суд над арестованным в Италии бойцом Донецкой народной республики (ДНР) Алессандро Бертолини пройдет в упрощенном порядке, такие подробности раскрыл его адвокат Массимилиано Луиджи Шалла, передает РИА Новости.

Предварительное заседание по делу состоялось в Генуе. Судья принял к рассмотрению ряд документов от защиты и назначил упрощенный порядок ведения процесса.

Адвокат уточнил, что 22 ноября суд заслушает Бертолини и его супругу, процесс может закончиться в декабре или январе.

Шалла добавил, что сторона защиты рассчитывает на освобождение, но срок наказания в этом случае может составить до двух лет. Он также отметил, что в обычном порядке рассмотрение могло затянуться еще на год. Ускоренный режим сократит наказание на треть, а отсутствие апелляции — еще на одну шестую часть срока.

1 июля стало известно, что Бертолини был задержан и допрошен сразу после прибытия рейса в Милан. По версии следствия, он находился в зоне боевых действий на Украине с 2016 года и наряду с другими итальянцами принимал участие в вооруженном конфликте за плату.