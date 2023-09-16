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13:38, 16 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ ударили ракетами по Токмаку в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Токмак Запорожской области. Подробностями произошедшего он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, удар пришелся на окраину населенного пункта. Его нанесли в 11:15 по местному времени (совпадает с московским). «Попадания пришлись по "ореховской" дорожной развилке. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», — добавил он.

Ранее Рогов заявил, что Российская армия отработала артиллерией по штурмовым группам украинских войск в районе села Работино Запорожской области, из-за чего им пришлось сбежать.

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    Варвара Кошечкина
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