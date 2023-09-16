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14:38, 16 сентября 2023Мир

Турция допустила возможность пойти разными путями с Евросоюзом

Эрдоган допустил, что Турция «пойдет разными путями» с Евросоюзом

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Турция может пойти с Евросоюзом (ЕС) разными путями, если это будет необходимо, допустил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает Reuters.

Лидер также отметил, что блок уже предпринимает шаги, чтобы отдалиться от Турции. Об этом он заявил после публикации недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике.

Эрдоган также сообщил, что считает необходимым провести четырехстороннюю встречу по Нагорному Карабаху. Помимо Турции, в переговорах будут участвовать Армения, Азербайджан, а также Россия.

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    Мария Грушко
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