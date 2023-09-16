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04:11, 16 сентября 2023Мир

Российский посол раскритиковал усилия США по возобновлению зерновой сделки

Посол России Антонов: США не снимают санкционные барьеры по зерновой сделке

Фото: Pixabay

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подверг критике усилия США по возобновлению зерновой сделки, отметив, что они не снимают санкционные барьеры для прогресса в данном вопросе, сообщает РИА Новости.

«Белому дому, если он действительно радеет за интересы нуждающихся, уже давно следовало бы перейти от тиражирования пустых инсинуаций к реальному снятию санкционных барьеров», — заявил он.

Дипломат отверг обвинения Белого дома в адрес России из-за якобы постоянной смены условий возобновления черноморской зерновой инициативы, отметив, что американская администрация занимается мифотворчеством. По словам Антонова, Москва остается готовой к обсуждению возобновления зерновой сделки и призывает выполнить не только ее «украинскую» часть.

Ранее глава Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила, что власти США пытаются помешать замещению украинского зерна на мировых рынках российским.

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    Марина Совина
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