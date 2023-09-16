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00:30, 16 сентября 2023Экономика

США заявили о попытке помешать замещению украинского зерна на рынках российским

Глава USAID Пауэр: США пытаются помешать замещению украинского зерна российским

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Власти США пытаются помешать замещению украинского зерна на мировых рынках российским, об этом заявила глава Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. Интервью транслировалось на сайте журнала Foreign Policy.

Она отметила, что вследствие прекращения действия зерновой сделки меньше объемы продовольствия означают более высокие цены, по сравнению с теми, что были бы при большем предложении.

Пауэр также указала, что Россия, у которой были хорошие показатели по сбору урожая в последние месяцы, пытается заполнить пустоту на рынке, «извлекая выгоду из выхода из черноморской зерновой инициативы».

Глава USAID выразила мнение, что Москва пытается помешать Украине вывести зерно на рынок и заместить ее фермеров на долгосрочной основе. США стараются не допустить этого, добавила она.

Пауэр считает, что планируемые Россией бесплатные поставки зерна в Африку «несут риск дестабилизации рынка». Она также сообщила, что Соединенные Штаты и их союзники с июля 2023 года смогли «увеличить на 800 процентов поток продовольствия по этим альтернативным маршрутам».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское руководство не видит путей в «немедленному» восстановлению черноморской зерновой инициативы и винит в этом Москву.

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    Марина Совина
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