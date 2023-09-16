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21:06, 16 сентября 2023Бывший СССР

Украинским мужчинам предрекли уничтожение из-за Зеленского

Соскин: политика Зеленского приведет к уничтожению украинских мужчин

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Большинство украинских мужчин будут уничтожены из-за политики Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, стремление украинских властей продолжать боевые действия приведет к тому, что через несколько лет мужская часть населения станет «очень большой антикварной редкостью». «Если брать те потери, которые понесены за полтора года и экстраполировать их на следующие полтора года, то это означает, что мужчин уже не будет», — отметил Соскин.

Он раскритиковал действия Зеленского, подчеркнув, что ему никто не давал мандата на разжигание войны. Экс-советник также обвинил политика в обмане населения, которое избрало его ради достижения мира на Украине.

Ранее Соскин предрек революцию против Зеленского. Он полагает, что зимой украинцы могут начать бунт на фоне отсутствия электричества, водоснабжения и отопления.

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    Марина Совина
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