Экоактивисты измазали краской одну из главных достопримечательностей Европы

Экоактивисты «Последнего поколения» измазали краской Бранденбургские ворота

Экоактивисты из движения «Последнее поколение» измазали краской одну из главных достопримечательностей Европы — Бранденбургские ворота в Берлине. Об этом сообщается в аккаунте организации в X (бывший Twitter).

«Настало время нам, движению за климатическую справедливость, оставить свой след в политике и обществе. От ископаемого топлива – к справедливости!» — подписали активисты свой пост. Известно, что краской покрыты шесть колонн ворот.

Днем ранее, 16 сентября, климатические активисты пытались провести акцию протеста в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке и блокировали входы. Активисты выступили против связи MoMA с частной инвестиционной компанией Kohlberg Kravis Roberts (KKR), вложившей средства в проекты по ископаемому топливу. Соучредитель KKR Генри Крэвис является мужем председателя правления музея Мари-Жозе Крэвис