Климатических активистов арестовали после блокировки музея в Нью-Йорке

Климатические активисты пытались провести акцию протеста в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке и блокировали входы. Об аресте 16 человек пишет Hyperallergic.

Уточняется, что активисты выступили против связи MoMA с частной инвестиционной компанией Kohlberg Kravis Roberts (KKR), вложившей средства в проекты по ископаемому топливу. Соучредитель KKR Генри Крэвис является мужем председателя правления музея Мари-Жозе Крэвис, сообщает издание.

Протестующие скандировали: «KKR, как вам не стыдно, мы тоже заслуживаем будущего». Отмечается, что это вторая акция в MoMA по борьбе с изменением климата за последние месяцы: в начале июня группа активистов сорвала ежегодный благотворительный вечер музея, требуя отставки Крэвиса.

Ранее во Франции члены организации Youth for Climate («Молодежь за климат») залили «кровью» здание мэрии Парижа в знак протеста против предстоящих Олимпийских игр. Несколько человек облили искусственной кровью олимпийские кольца, вывешенные на фасаде здания.

