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21:49, 27 июля 2023Среда обитания

Экоактивисты залили «кровью» здание парижской мэрии

Экоактивисты залили «кровью» олимпийские кольца на фасаде мэрии Парижа

Фото: Linda Hughes Photography / Shutterstock / Fotodom

Во Франции члены организации Youth for Climate («Молодежь за климат») залили «кровью» здание мэрии Парижа в знак протеста против предстоящих Олимпийских игр. Об этом стало известно из Twitter экоактивистов.

По информации Agence France-Presse, инцидент произошел в ночь на четверг, 27 июля, когда несколько членов организации облили искусственной кровью олимпийские кольца, вывешенные на фасаде здания. Таким образом члены Youth for Climate выразили протест против того, чтобы в 2024 году во Франции прошли Олимпийские игры.

«В этот день ровно через год состоятся Олимпийские игры. Построенные за счет человеческих жизней, они носят экоцидный и антисоциальный характер», — гласит подпись к опубликованным фотографиям. Экоактивисты окрестили Олимпийские игры «разрушающими» и сообщили о «переходе в наступление» в связи с приближением даты их начала.

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Представители организации также пояснили, что цель акции протеста состояла в том, чтобы выразить осуждение той «человеческой, экологической и социальной цене», которую приходится платить за то, чтобы Олимпиада в Париже состоялась. Помимо этого, в Youth for Climate осудили организации и политиков, которые закрывают глаза на эти факторы и тем самым способствуют усугублению социального и климатического кризиса и ущемлению свобод.

В мэрии Парижа после случившегося решили не подавать жалобу на активистов и вместо этого пригласили членов экологических организаций обсудить волнующие их проблемы, которые связаны с организацией Олимпиады. Олимпийские кольца в ближайшее время очистят от следов красной жидкости.

В июле стало известно, что двое экоактивистов разрисовали портрет британского короля Карла III в Национальной портретной галерее Шотландии.

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    Полина Кислицына
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