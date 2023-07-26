Экоактивисты разрисовали портрет короля Карла III в Шотландии

Daily Mail: экоактивисты разрисовали портрет короля Карла III в галерее Шотландии

Два экоактивиста разрисовали портрет британского короля Карла III в Национальной портретной галерее Шотландии. Об этом пишет газета Daily Mail.

Уточняется, что экоактивисты написали на портрете короля Карла III «народ могущественнее повелителя». Также они нанесли розовую краску на костюм монарха и нарисовали каплю вместо галстука.

Экоактивисты недовольны тем, что шотландское правительство продолжает разрешать новые нефтегазовые проекты, «даже не выступая против них». Кроме того, активисты приклеили себя к полу в галерее по обе стороны от портрета короля.

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