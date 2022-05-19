Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Граффити с Зеленским облили красной краской в Польше

Граффити с изображением президента Украины Зеленского облили красной краской в Кракове

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Граффити с изображением президента Украины Владимира Зеленского облили красной краской в польском Кракове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления очевидца.

На трафаретном портрете украинского лидера, нанесенном в цветах флага Украины, появились красные кляксы. Реакция местных властей и информация о том, кто мог сделать это, пока неизвестны.

9 мая во время празднования Дня Победы неизвестные также напали на посла России в Польше Сергея Андреева. Это произошло на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок. Прибывшая на место полиция взяла ситуацию под контроль и помогла дипломатам безопасно добраться до машины.

Позже, 11 мая, неизвестные совершили нападение на посольство Польши в Москве. Двое мужчин облили красной краской табличку у входа в ведомство и здание контрольно-пропускного пункта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Семь стран создадут «зерновой» альянс против России
Байден анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине
Россия заявила о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в ЕС
В магазинах Москвы подешевели товары первой необходимости
Назван самый ценный игрок сезона в КХЛ
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В России вырастет пособие по уходу за ребенком
Сомнолог объяснил вред сна на спине
В ДНР заявили о сдаче в плен 20 украинских десантников
На межзвездном зонде случилась загадочная поломка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.