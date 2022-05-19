Граффити с Зеленским облили красной краской в Польше

Граффити с изображением президента Украины Зеленского облили красной краской в Кракове

Граффити с изображением президента Украины Владимира Зеленского облили красной краской в польском Кракове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявления очевидца.

На трафаретном портрете украинского лидера, нанесенном в цветах флага Украины, появились красные кляксы. Реакция местных властей и информация о том, кто мог сделать это, пока неизвестны.

9 мая во время празднования Дня Победы неизвестные также напали на посла России в Польше Сергея Андреева. Это произошло на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок. Прибывшая на место полиция взяла ситуацию под контроль и помогла дипломатам безопасно добраться до машины.

Позже, 11 мая, неизвестные совершили нападение на посольство Польши в Москве. Двое мужчин облили красной краской табличку у входа в ведомство и здание контрольно-пропускного пункта.