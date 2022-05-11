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Неизвестные облили краской польское посольство в Москве

Неизвестные облили краской здание посольства Польши в Москве

Неизвестные совершили нападение на посольство Польши в Москве. Соответствующее видео опубликовало в Telegram-канале издание РБК.

На кадрах видно, как двое мужчин обливают красной краской табличку у входа в ведомство и здание контрольно-пропускного пункта. Все это снимает на телефон третий мужчина.

9 мая на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий неизвестные облили российского посла Сергея Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы. Российский посол допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при участии польских спецслужб.

В ответ на инцидент посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России.

Варвара Кошечкина
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