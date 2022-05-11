Посол России допустил участие польских спецслужб в нападении на него

Посол Андреев допустил, что подготовка к нападению в Варшаве велась при участии спецслужб

Посол России в Польше Сергей Андреев допустил, что подготовка к нападению на него на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве могла вестись при участии польских спецслужб. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат признался, что не может поверить в то, что акция была спонтанной, так как в Польше «очень квалифицированные, грамотные службы, охрана правопорядка, служба безопасности». На его взгляд, нападение готовилось на протяжении длительного времени.

Андреев также подчеркнул, что власти страны дискредитировали себя реакцией на произошедшее.

«Все задаются вопросами: зачем польские власти себя так подставили, позволив это безобразие? Дискредитация тотальная — идет перепихивание вины между различными ведомствами друг на друга, оправдаться очень сложно. Выглядят наши польские партнеры в очень неприглядном свете», — заключил он.

Неизвестные напали на Андреева во время памятных мероприятий 9 мая на кладбище советских воинов в Варшаве — его облили красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы. Посла сопровождала супруга и группа дипломатов, в результате никто из них серьезно не пострадал.

Впоследствии МИД Польши выразил сожаление в связи с инцидентом. Глава ведомства Збигнев Рау заметил, что это «не должно было произойти», и заверил, что дипломаты должны находиться под особой защитой независимо от политики, которую проводят их правительства.