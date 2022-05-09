Посол России в Польше рассказал о своем состоянии после нападения в Варшаве

Посол России в Польше Андреев заявил, что серьезно не пострадал при нападении в Варшаве

Посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что серьезно не пострадал в результате нападения на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Слова представителя РФ приводит РИА Новости.

«Нужно еще разобраться. Возможно, какая-то царапина, но ничего серьезного ни у меня, ни у команды», — сообщил Андреев журналистам российских СМИ.

Он подчеркнул, что инцидент стал следствием распространяемой антироссийской дезинформации. «Люди дичают под воздействием массированной украинской и западной пропаганды, дезинформационной войны, фейков. Одни сплошные фейки, которые уже многократно разоблачены и опровергнуты. Но люди подсажены на это и ни на что не реагируют», — сказал посол.

UPD: позднее Андреев заявил, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.

В понедельник, 9 мая, стало известно, что неизвестные напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Андреева сопровождали его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства. Произошедшее попало на видео.