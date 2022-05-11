Польского посла вызвали в МИД России

МИД Польши сообщил о вызове посла Краевского в МИД России после нападения на Андреева

Министер иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что посол страны в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России после нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева, пишет RMF24.

Инцидент произошел на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий 9 мая. Неизвестные облили Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.

Российский посол допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при участии польских спецслужб. По его словам, акция не могла быть спонтанной, так как в польской службе правопорядка трудятся компетентные специалисты. На его взгляд, нападение готовилось на протяжении длительного времени.

В свою очередь Збигнев Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла, отметив, что дипломаты должны находиться под особой защитой независимо от политики, которую проводят их правительства.

