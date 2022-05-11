Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Польского посла вызвали в МИД России

МИД Польши сообщил о вызове посла Краевского в МИД России после нападения на Андреева

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Министер иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что посол страны в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД России после нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева, пишет RMF24.

Инцидент произошел на кладбище советских воинов в Варшаве во время памятных мероприятий 9 мая. Неизвестные облили Андреева красным сиропом и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы.

Российский посол допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при участии польских спецслужб. По его словам, акция не могла быть спонтанной, так как в польской службе правопорядка трудятся компетентные специалисты. На его взгляд, нападение готовилось на протяжении длительного времени.

В свою очередь Збигнев Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла, отметив, что дипломаты должны находиться под особой защитой независимо от политики, которую проводят их правительства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
Оштрафованная за плохое поведение кошки хозяйка отсудила восемь миллионов рублей
В России начнут выплачивать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет
В Москве раскрыта схема мошенничества с покупкой криптовалюты
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ захватить Змеиный
Оценено будущее Rutube после хакерской атаки
Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области
Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына
Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН
Стало известно о резком сокращении поступающего в Германию через Украину газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.