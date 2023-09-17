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14:09, 17 сентября 2023Путешествия

Тревел-блогерша перечислила пять полезных для здоровья привычек азиатов

Блогерша «Дзена» назвала привычку азиатов рано вставать полезной для здоровья

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова перечислила пять привычек жителей Азии, которые помогут сохранить красоту и здоровье. Своими мыслями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, россиянка назвала полезной привычку азиатов рано вставать. «Ученые говорят, что человек должен просыпаться вместе с солнцем. Это хорошо влияет на наши циркадные ритмы. На Востоке это знали всегда», — написала автор публикации.

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Кроме того, блогерша отметила, что азиаты заботятся о молодости кожи и защищают ее от ультрафиолетовых лучей. «На пляже они носят закрытую одежду. Азиатка в открытом купальнике — такая же редкость, как русская девушка на море, одетая в джинсы и рубашку с длинным рукавом», — пояснила она.

Коновалова также подчеркнула, что во многих странах Азии люди, особенно старшего поколения, привыкли пить теплую воду. «Когда я решила разузнать об этом поподробнее, то выяснила, что вода у них примерно той же температуры, что и привычные нам чай и кофе. Вот почему азиаты так часто ходят с термосами», — удивилась россиянка.

Еще одна привычка азиатов, которая, по ее мнению, благоприятно сказывается на здоровье — не нервничать по пустякам.

Ранее российский путешественник и тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Азии и раскрыл способы не отравиться во Вьетнаме, Таиланде и Индии. Чтобы снизить риск выбора небезопасного места и при этом бюджетно поесть, блогер посоветовал просить рекомендации у местных жителей.

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    Марина Черняк
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