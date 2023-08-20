Российский путешественник раскрыл способы дешево питаться в Азии и не отравиться

Блогер «Дзена» Кутовой раскрыл способы не отравиться во Вьетнаме и Индии

Российский путешественник и тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Азии и раскрыл способы не отравиться во Вьетнаме, Таиланде и Индии. Своими советами он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь Кутовой отметил, что возможность отравления наиболее высока в Индии, а во Вьетнаме и Таиланде еда не представляет опасности. Чтобы снизить риск выбора небезопасного места и при этом бюджетно поесть, блогер рекомендовал просить рекомендации у местных жителей. Кроме того, по его словам, о хорошем качестве заведения может свидетельствовать большое количество гостей.

Путешественник подчеркнул, что чистота в кафе не гарантирует отсутствие проблем со здоровьем после его посещения. «В Азии и грязное место с валяющимися под столами салфетками, может быть отличным, а главное дешевым. Просто культура такая у людей — кидать все на пол», — добавил он.

Кутовой посоветовал ориентироваться на отзывы в интернете. «Почти всегда они правдивы, но вот, придя в ресторан, можно обнаружить не самые приятные цены», — заключил автор.

Ранее Кутовой поделился впечатлениями от Индии. Россиянин подчеркнул, что для неопытных путешественников поездка в Индию может стать неприятным опытом.