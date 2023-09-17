Balenciaga обругали в сети за продажу резиновых сапог за 105 тысяч рублей

Французский модный дом Balenciaga представил новую модель резиновых сапог и подвергся критике в сети. На комментарии юзеров в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о высокой обуви Excavator, выполненной из резины черного цвета. Согласно описанию товара с официального сайта люксового бренда, сапоги с белым логотипом Balenciaga производятся в Италии. Их стоимость составляет 875 фунтов стерлингов (105 тысяч рублей).

Потенциальные покупатели не оценили дизайн обуви и обругали дизайнеров модного дома в многочисленных постах. По их мнению, цена выставленных на продажу сапог необоснованна высока. «Balenciaga опять всех надурила», «Резиновые сапоги за 875 фунтов?», «Гениально», — высказывались пользователи сети.

В марте сообщалось, что Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за десятки тысяч рублей. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом цветах.