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21:02, 17 сентября 2023Ценности

Balenciaga обругали в сети за продажу резиновых сапог за 105 тысяч рублей

Фото: Balenciaga

Французский модный дом Balenciaga представил новую модель резиновых сапог и подвергся критике в сети. На комментарии юзеров в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о высокой обуви Excavator, выполненной из резины черного цвета. Согласно описанию товара с официального сайта люксового бренда, сапоги с белым логотипом Balenciaga производятся в Италии. Их стоимость составляет 875 фунтов стерлингов (105 тысяч рублей).

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Потенциальные покупатели не оценили дизайн обуви и обругали дизайнеров модного дома в многочисленных постах. По их мнению, цена выставленных на продажу сапог необоснованна высока. «Balenciaga опять всех надурила», «Резиновые сапоги за 875 фунтов?», «Гениально», — высказывались пользователи сети.

В марте сообщалось, что Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за десятки тысяч рублей. Изделие имеет спиральную форму и представлено в двух вариантах: в неоновых розовом и желтом цветах.

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    Карина Черных
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