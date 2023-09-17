В аэропортах Москвы объявлен план «Ковер»

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево объявлен план «Ковер»

План «Ковер» объявлен в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает Baza.

«Ковер» объявляется при появлении в небе неизвестных или опасных объектов.

По данным портала «Яндекс.Расписания», на данный момент задержано 29 рейсов, девять отменены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что войска противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося на Москву. Дрон был перехвачен в городском округе Истра. Разрушений и пострадавших нет.