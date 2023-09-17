Журналист Хитченс: Запад ошибочно представил Украину добром в конфликте с РФ

Запад видит в конфликте Украины и России борьбу добра со злом, однако это ошибочная терминология, которая не ведет конфликт к разрешению. Об этом в колонке для Daily Mail пишет Питер Хитченс.

Журналист задается вопросом, почему вообще Британия заинтересована в конфликте «между двумя коррумпированными и плохо управляемыми кусками старой советской империи». По его мнению, чтобы остановить конфликт, стоит прекратить финансировать его.

«Честно говоря, если бы эта война не изображалась так широко в грубо примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше. Но лучше поздно, чем никогда», — пишет журналист.

Ранее обозреватель Фрэнк Фуреди назвал итоговую декларацию, принятую на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), победой президента России Владимира Путина над Западом.