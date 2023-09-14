Итоговую декларацию G20 назвали победой России над Западом

Spiked: итоговая декларация G20 стала победой России и Путина над Западом

Обозреватель Фрэнк Фуреди назвал итоговую декларацию, принятую на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), победой президента России Владимира Путина над Западом. Своим мнением он поделился в колонке для издания Spiked.

Автор колонки обратил внимание, что в декларации, несмотря на усилия западных стран, не содержится осуждение России за начало спецоперации на Украине. Он заявил, что отсутствие осуждения действий Москвы чрезвычайно важно. «Это отражает растущее влияние Индии и Китая, (...) а также свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада», — написал Фуреди и добавил, что итоговая декларация стала крупной победой Путина.

По его мнению, мягкое отношение G20 к России говорит о том, что сегодня западным странам, в частности США, не хватает морального авторитета и дипломатической мощи на мировой арене. «Запад больше не в состоянии навязывать свое мировоззрение остальному миру. (...) Старый мировой порядок рушится — и Запад изо всех сил пытается найти свое место», — заключил Фуреди.

Ранее обозреватель Фабрицио Казари в колонке для испанского издания Rebelión заявил, что итоговая декларация G20 свидетельствует о расколе внутри G20 из-за ситуации на Украине.

Саммит G20 состоялся 9-10 сентября в индийском Нью-Дели. Странам «Большой двадцатки» потребовалось более 150 часов переговоров, чтобы согласовать формулировки по конфликту на Украине в тексте итоговой декларации.