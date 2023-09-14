Итоговую декларацию G20 назвали победой России над Западом
Обозреватель Фрэнк Фуреди назвал итоговую декларацию, принятую на саммите стран «Большой двадцатки» (G20), победой президента России Владимира Путина над Западом. Своим мнением он поделился в колонке для издания Spiked.
Автор колонки обратил внимание, что в декларации, несмотря на усилия западных стран, не содержится осуждение России за начало спецоперации на Украине. Он заявил, что отсутствие осуждения действий Москвы чрезвычайно важно. «Это отражает растущее влияние Индии и Китая, (...) а также свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада», — написал Фуреди и добавил, что итоговая декларация стала крупной победой Путина.
По его мнению, мягкое отношение G20 к России говорит о том, что сегодня западным странам, в частности США, не хватает морального авторитета и дипломатической мощи на мировой арене. «Запад больше не в состоянии навязывать свое мировоззрение остальному миру. (...) Старый мировой порядок рушится — и Запад изо всех сил пытается найти свое место», — заключил Фуреди.
Ранее обозреватель Фабрицио Казари в колонке для испанского издания Rebelión заявил, что итоговая декларация G20 свидетельствует о расколе внутри G20 из-за ситуации на Украине.
Саммит G20 состоялся 9-10 сентября в индийском Нью-Дели. Странам «Большой двадцатки» потребовалось более 150 часов переговоров, чтобы согласовать формулировки по конфликту на Украине в тексте итоговой декларации.